 Дом Аяваски

Индивидуальные ретриты в Перу

Что такое ретрит

В кэмпе "Дом Аяваски" в Перу мы используем уникальный нетуристический подход к работе с растением напрямую, по образцу древних шаманских и целительских традиций.

Суть метода заключается в минимизации человеческого вмешательства в процесс.

  • Безопасное и чистое пространство в глубине джунглей

  • Уединенный домик с собственной купальней и всем необходимым для комфорта

  • Индивидуальный наставник, обладающий глубокими знаниями о растениях, способный прислушиваться к ним и определить наиболее эффективный способ взаимодействия с растением для каждого участника.

Применяя данный подход, мы создаем оптимальные условия для участников ретрита, чтобы они могли получить наиболее глубокий и личный опыт взаимодействия с растениями-Учителями.

Аяваска-ретрит: путь к глубокому очищению и развитию

Аяваска ретрит – это мощный метод очищения тела и подсознанияОна помогает найти новое направление в жизни, развить осознанность и скрытый потенциал.

С помощью аяваски вы избавляетесь от навязанных стереотипов, связей, психологических травм и зависимостей, черпаете информацию из другого пространства.

Чистая Аяваска может вызывать видения и обладает целебным эффектом, способным исцелять разнообразные заболевания. Однако, ключевую роль играет желание человека искать исцеление и перемену.

Проблемы с которыми работает Аяваска:

  • Потеря смысла жизни
  • Снятие страхов и тревог
  • Избавление от депрессии
  • Творческий кризис
  • Психосоматические проблемы
  • Проблемы в отношениях
  • Проблемы со здоровьем

Как Аяваска работает

Действие аяваски продолжается от 2 до 12 часов, и это не зависит от дозировки. Аяваска сама определяет продолжительность своего воздействия, оказывая помощь, очищение и исцеление на физическом, энергетическом и психологическом уровнях. Её действие не ограничивается моментом приема напитка и продолжается значительное время после ретрита.

Магический подход к осознанию и трансформации

При употреблении аяваски человек вступает в контакт с Духом растения и погружается в его энергетическое поле. Это поле проникает через него, очищая препятствия на пути к восприятию окружающего мира "без фильтров". Такое взаимодействие может проявляться в виде:

  1. Физической детоксикации организма
  2. Переосмысление привычек, желаний, убеждений, автоматических реакций и эмоций, мешающих эффективной жизни
  3. Получение новых знаний о своем теле, окружающем мире и Вселенной
  4. Освоение новых стратегий и способов действия

Такой магический подход к самопознанию и трансформации позволяет участникам ретрита открыть новые горизонты и осознать свою роль в гармонии с природой и Вселенной

Почему с нами эффективно

  • Индивидуальный подход

Ретрит изначально настраивается для работы с конкретным человеком, с учетом его особенностей, потребностей и целей. Подбирается аяваска и другие растения, которые подходят именно Вам.

  • Развитие самостоятельности

В процессе ретрита Вы научитесь самостоятельно принимать решения и прорабатывать свои вопросы. Если у Вас есть стремление научиться самому работать с растениями, в Доме Аяваски Вы найдёте все необходимые инструменты и поддержку.

  • Глубокие и устойчивые изменения

День за днём, под руководством Аяваски, Вы будете накапливать и закреплять физические, ментальные и энергетические изменения. Форма ретрита позволяет высвободить энергию и внимание, направить их на созидание, здоровье, бизнес.

  • Сила Амазонских джунглей

Ретрит в джунглях позволяет быстро и качественно работать над собой, благодаря окружающим растениям, животным и Духам леса. Здесь Вы наполнитесь той первозданной, дикой, энергичной радостью существования, которой не хватает в повседневной жизни.

  • Опыт и безопасность

Дом Аяваски работает более 15 лет. Мы точно знаем как сделать ретрит максимально эффективным и безопасным для Вас.

Растения с которыми мы работаем

Аяваска, Дух, в виде человека

Аяваска

Это лиана и одноименный напиток. В зависимости от целей, напиток готовится из нескольких составляющих. Аяваска всегда ведущая и задает главное направление. Остальные растения взаимодействуют с человеком в своей сфере в пределах направления, заданного Аяваской.

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Сананго, Дух в виде человека

Чирик Сананго

Работает прежде всего с нервной системой. Закаляет нервы, делая их крепкими, как сталь. Выковывает внутренний стержень. Выправляет кости и суставы. Чирик Сананго помогает убрать энергетические связи с событиями прошлого, развивает сновидение и видение.

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Камалонга

Проводник в сновидения. Развивает тело сновидения / астральное тело. Учит осознанности в сновидении.  Уже на начальном этапе ретрита с Камалонгой у многих получаются первые выходы в сновидения с активной внутренней позицией.

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Кактус Сан-Педро, Дух в виде человека

Кактус Сан Педро

Кактус Сан Педро помогает выстроить гармоничные взаимоотношения с миром, людьми, животными, природой. Повышает эмоциональный интеллект. Избавляет от одиночества, исцеляет Душу через творчество и действия. Раскрывает сердце. 

Более подробно по ссылке

Программа ретрита подбирается для каждого человека индивидуально. Помимо основного ведущего растения в ретрите могут использоваться сопутствующие (если ведущее растение позволяет).
Некоторые из растений с которыми мы работаем - по ссылке

Стоимость

Продолжительность первого ретрита: от 1 до 4-х недель. 

1 неделя - 1500 USD

2 недели - 2500 USD

3 недели - 3000 USD

4 недели - 3500 USD

Продолжительность и цена целительских (работа с серьезными заболеваниями) и шаманских ретритов устанавливается в индивидуальном порядке.

Оставить заявку на ретрит

  • Прежде чем отправить запрос, ознакомьтесь с материалами сайта.
  • Только индивидуальные ретриты.
  • Чтобы обеспечить высокое качество ретрита, нам пришлось ограничить количество участников. Если вы собираетесь присоединиться к нашей программе, пожалуйста, бронируйте место заранее.










Смотрите видео "Аяваска - что это?" Виртуальный тур в джунгли Перу

В этом видео мы отправимся в виртуальный тур в джунгли Перу, чтобы узнать немного больше о легендарной лиане Духов. Съёмки из джунглей и визуализация видений аяваски (конечно, в видео описать эффект аяваски невозможно, но попытки достойны внимания)

Часто задаваемые вопросы

Как мне подготовиться к ретриту?

Для начала Вам нужно заполнить заявку-анкету, и после подбора программы мы вышлем все необходимые инструкции по подготовке к поездке. Общий принцип - перед поездкой сократить излишества в еде и убрать деятельность, в которой Вы теряете много энергии, но без фанатизма. Продолжать жить нормальной, комфортной жизнью.

Что мне делать в процессе?

Осознавать происходящее, слушать аяваску и доверять ей. Аяваска знает Вас, как никто другой, и она поведет именно в том направлении, которое Вам нужно.

Может ли аяваска причинить вред?

Аяваска не может причинить вред, если она приготовлена надлежащим образом. Мы гарантируем, что у нас всегда качественная Аяваска, сваренная людьми с глубоким знанием растений. Независимо от Ваших представлений, Аяваска - это растение-Учитель, которое ведёт человека к осознанности и гармонии. Человек всегда себя осознает в процессе опыта аяваски, и быстро начинает видеть, что аяваска даёт только действительно полезный опыт. Однако во время ретрита аяваски необходимо соблюдать специальную диету. Поэтому одно из наших правил - не брать с собой еду из дома, а питаться только продуктами, которые мы предоставляем во время ретрита.

Как долго может держаться эффект после аяваски?

Всё зависит от Вас. В целом, эффект повышенного уровня энергии и осознанности длится 4-6 месяцев после ретрита. Человек видит новые возможности в жизни, становится более гибким, может делать новые выборы, которых раньше не видел. Это время для перестройки своей жизни. Чем активнее Вы им пользуетесь, тем больше вероятность того, что Вы закрепите это состояние навсегда.

Решает ли Аяваска материальный вопрос?

Да, решает! Ретрит с Аяваской стоит не дёшево, но опыт многих людей показывает, что деньги, потраченные на ретрит, более чем окупаются. Аяваска выстраивает новые нейронные связи в мозгу, и после ретритов люди оптимизируют и перераспределяют более эффективно свои ресурсы. Некоторые меняют род деятельности или открывают новый бизнес. Изменения на энергетическом уровне затрагивают и изменения в финансовой сфере, и то, что вы не могли сделать годами, решается легче и проще после ретритов.

Я веган/вегетарианец. Смогу ли я во время ретрита питаться продуктами, которые соответствуют моим убеждениям?

Если Вы едете на ретрит-знакомство с аяваской, мы подберем Вам диету с учетом ваших убеждений. Для шаманских и целительских ретритов Вам может быть предложено пересмотреть Ваши пищевые привычки в сторону рыбы, так как в продолжительных ретритах обязательно наступает момент, когда без рыбы обойтись крайне сложно. Элементарно не хватает энергии.