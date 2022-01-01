Что такое ретрит

В кэмпе "Дом Аяваски" в Перу мы используем уникальный нетуристический подход к работе с растением напрямую, по образцу древних шаманских и целительских традиций.



Суть метода заключается в минимизации человеческого вмешательства в процесс.



Безопасное и чистое пространство в глубине джунглей

Уединенный домик с собственной купальней и всем необходимым для комфорта

Индивидуальный наставник, обладающий глубокими знаниями о растениях, способный прислушиваться к ним и определить наиболее эффективный способ взаимодействия с растением для каждого участника.

Применяя данный подход, мы создаем оптимальные условия для участников ретрита, чтобы они могли получить наиболее

глубокий и личный опыт

взаимодействия с растениями-Учителями.





Аяваска-ретрит: путь к глубокому очищению и развитию

Аяваска ретрит – это мощный метод очищения тела и подсознания. Она помогает найти новое направление в жизни, развить осознанность и скрытый потенциал.

С помощью аяваски вы избавляетесь от навязанных стереотипов, связей, психологических травм и зависимостей, черпаете информацию из другого пространства.

Чистая Аяваска может вызывать видения и обладает целебным эффектом, способным исцелять разнообразные заболевания. Однако, ключевую роль играет желание человека искать исцеление и перемену.

Проблемы с которыми работает Аяваска:

Потеря смысла жизни

Снятие страхов и тревог

Избавление от депрессии

Творческий кризис

Психосоматические проблемы

Проблемы в отношениях

Проблемы со здоровьем

Как Аяваска работает

Действие аяваски продолжается от 2 до 12 часов, и это не зависит от дозировки. Аяваска сама определяет продолжительность своего воздействия, оказывая помощь, очищение и исцеление на физическом, энергетическом и психологическом уровнях. Её действие не ограничивается моментом приема напитка и продолжается значительное время после ретрита.

Магический подход к осознанию и трансформации

При употреблении аяваски человек вступает в контакт с Духом растения и погружается в его энергетическое поле. Это поле проникает через него, очищая препятствия на пути к восприятию окружающего мира "без фильтров". Такое взаимодействие может проявляться в виде:



Физической детоксикации организма Переосмысление привычек, желаний, убеждений, автоматических реакций и эмоций, мешающих эффективной жизни Получение новых знаний о своем теле, окружающем мире и Вселенной Освоение новых стратегий и способов действия

Такой магический подход к самопознанию и трансформации позволяет участникам ретрита открыть новые горизонты и осознать свою роль в гармонии с природой и Вселенной

Почему с нами эффективно

Индивидуальный подход

Ретрит изначально настраивается для работы с конкретным человеком, с учетом его особенностей, потребностей и целей. Подбирается аяваска и другие растения, которые подходят именно Вам.

Развитие самостоятельности

В процессе ретрита Вы научитесь самостоятельно принимать решения и прорабатывать свои вопросы. Если у Вас есть стремление научиться самому работать с растениями, в Доме Аяваски Вы найдёте все необходимые инструменты и поддержку.

Глубокие и устойчивые изменения

День за днём, под руководством Аяваски, Вы будете накапливать и закреплять физические, ментальные и энергетические изменения. Форма ретрита позволяет высвободить энергию и внимание, направить их на созидание, здоровье, бизнес.

Сила Амазонских джунглей

Ретрит в джунглях позволяет быстро и качественно работать над собой, благодаря окружающим растениям, животным и Духам леса. Здесь Вы наполнитесь той первозданной, дикой, энергичной радостью существования, которой не хватает в повседневной жизни.

Опыт и безопасность

Дом Аяваски работает более 15 лет. Мы точно знаем как сделать ретрит максимально эффективным и безопасным для Вас.